Врач Жемчугов анонсировал вытеснение «омикроном» штамма «дельта» с высокой летальностью

Короткая ссылка
Плюс распространения омикрон-штамма COVID-19 заключается в том, что он вытеснит все предыдущие варианты вируса, включая «дельту» с её высокой летальностью, заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Врач Жемчугов анонсировал вытеснение «омикроном» штамма «дельта» с высокой летальностью
  • РИА Новости

«Омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что «дельта» приводит к большой летальности и тяжёлому течению», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, следует сосредоточиться на постановке диагноза и в первые дни болезни выяснить, чем болеет пациент: гриппом, штаммом «дельта» или «омикроном».

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в мире достигло 342 596 024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить