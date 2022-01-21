Врач Жемчугов анонсировал вытеснение «омикроном» штамма «дельта» с высокой летальностью
- РИА Новости
«Омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что «дельта» приводит к большой летальности и тяжёлому течению», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам собеседника издания, следует сосредоточиться на постановке диагноза и в первые дни болезни выяснить, чем болеет пациент: гриппом, штаммом «дельта» или «омикроном».
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в мире достигло 342 596 024.