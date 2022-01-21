Иммунолог Болибок заявил о необходимости госпитализации инфицированных «омикроном» детей

При заболевании штаммом коронавирусом «омикрон» маленькому ребёнку требуется срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок.

«Если ребёнок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идёт потеря сил, возникает слабость и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — пояснил Болибок в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что течение «омикрона» у детей напоминает кишечную инфекцию с кожной сыпью, но в более тяжёлой форме.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».