Иммунолог Болибок заявил о необходимости госпитализации инфицированных «омикроном» детей

Короткая ссылка
При заболевании штаммом коронавирусом «омикрон» маленькому ребёнку требуется срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок.
Иммунолог Болибок заявил о необходимости госпитализации инфицированных «омикроном» детей
  • AFP
  • © DIMITAR DILKOFF

«Если ребёнок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идёт потеря сил, возникает слабость и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — пояснил Болибок в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что течение «омикрона» у детей напоминает кишечную инфекцию с кожной сыпью, но в более тяжёлой форме.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить