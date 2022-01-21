Инфекционист Поздняков сравнил ход заболевания «омикроном» и дельта-штаммом коронавируса

Лечение болезни при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса у взрослого населения протекает в более лёгкой форме, чем при заболевании «дельтой». Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

AFP

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