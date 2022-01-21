Инфекционист Поздняков сравнил ход заболевания «омикроном» и дельта-штаммом коронавируса

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Лечение болезни при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса у взрослого населения протекает в более лёгкой форме, чем при заболевании «дельтой». Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Инфекционист Поздняков сравнил ход заболевания «омикроном» и дельта-штаммом коронавируса
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Заболевание, вызванное штаммом «омикрон», протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом «дельта», — приводит его слова РИА Новости.

Поздняков отметил, что при инфицировании «омикроном» ранее вакцинированных граждан заболевание также проходит в лёгкой форме.

«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) развивается стремительно, вытесняет «дельту», заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжёлых форм низкий», — заключил Поздняков.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».

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