Инфекционист Поздняков сравнил ход заболевания «омикроном» и дельта-штаммом коронавируса
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«Заболевание, вызванное штаммом «омикрон», протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом «дельта», — приводит его слова РИА Новости.
Поздняков отметил, что при инфицировании «омикроном» ранее вакцинированных граждан заболевание также проходит в лёгкой форме.
«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) развивается стремительно, вытесняет «дельту», заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжёлых форм низкий», — заключил Поздняков.
Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».