Биолог Зиновкин прокомментировал ход одновременного заболевания омикрон-штаммом и гриппом

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Кандидат биологических наук Роман Зиновкин рассказал о возможных осложнениях при одновременном заболевании гриппом и штаммом коронавируса «омикрон».
Биолог Зиновкин прокомментировал ход одновременного заболевания омикрон-штаммом и гриппом
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

«Что касается инфекций, которые накладываются друг на друга, то это уже плохая новость. Проводилась научная работа, когда учёные заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастёт», — рассказал Зиновкин в интервью Sputnik.

Он также отметил низкие показатели летальных исходов при инфицировании «омикроном» по сравнению с другими штаммами COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на ОРВИ.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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