Приложение «Парковки Москвы» стало лауреатом премии AVA Digital Awards 2022
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Приложение «Парковки Москвы» — это самый удобный способ оплатить парковку, его скачали 5 млн раз. С его помощью организовано понятное и эффективное взаимодействие с жителями. Это и отметили на международном уровне: приложение получило платиновую награду престижной премии AVA Digital Awards», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, возможности сервиса расширяются — в конце 2021 года приложение запустили в тестовом режиме в Санкт-Петербурге.
Премия AVA Digital Awards основана в 1994 году в Далласе (США). Её вручают за творческую работу в сфере маркетинга и коммуникаций.
Ранее сообщалось, что более 25 проектов Москвы в сфере цифрового развития удостоены наград в 2021 году.