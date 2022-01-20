Приложение «Парковки Москвы» стало лауреатом премии AVA Digital Awards 2022

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Приложение «Парковки Москвы» стало лауреатом премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022 в категории «Приложение для информации».
Приложение «Парковки Москвы» стало лауреатом премии AVA Digital Awards 2022
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Приложение «Парковки Москвы» — это самый удобный способ оплатить парковку, его скачали 5 млн раз. С его помощью организовано понятное и эффективное взаимодействие с жителями. Это и отметили на международном уровне: приложение получило платиновую награду престижной премии AVA Digital Awards», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, возможности сервиса расширяются — в конце 2021 года приложение запустили в тестовом режиме в Санкт-Петербурге.

Премия AVA Digital Awards основана в 1994 году в Далласе (США). Её вручают за творческую работу в сфере маркетинга и коммуникаций.

Ранее сообщалось, что более 25 проектов Москвы в сфере цифрового развития удостоены наград в 2021 году.

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