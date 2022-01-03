Более 25 проектов Москвы в IT-сфере удостоены наград в 2021 году

Более 25 проектов Москвы в сфере цифрового развития удостоены наград в 2021 году.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, российская столица вошла в топ-7 умных городов мира согласно рейтингу Intelligent Community Awards.

Платформа Московского инновационного кластера была отмечена в двух номинациях премии German Innovation Awards. Она удостоена приза в основной категории «ИТ-услуги для бизнеса» и дополнительной «Дизайн-мышление».

Благотворительный сервис mos.ru попал в число лауреатов премии в категории «Информационные технологии».

В премии IT World Awards в номинации «Команда года в период COVID-19» серебряную награду получила работа правительства Москвы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что Москва стала призёром международного конкурса Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема».