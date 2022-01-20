Артемий Лебедев заявил, что его бесят акции в поддержку находящегося в колонии Навального

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что больше всего на свете его бесят акции в разных странах в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального.
Артемий Лебедев заявил, что его бесят акции в поддержку находящегося в колонии Навального
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Больше всего на свете меня бесят акции, которые прошли якобы по всему миру в честь того, что Алексей Навальный сидит в тюрьме уже целый год», — сказал он.

Лебедев добавил, что Навальный сидит в тюрьме по причине того, что он нарушал российское законодательство и «не отмечался там, где должен был отмечаться».

«Если кто-то нарушает подобные условия УДО в любой стране мира, то такого человека, естественно, сажают в тюрьму по-настоящему», — сказал Лебедев.

Также он высказался о том, что про Навального в США планируют выпустить фильм.

«Оказалось, что вся... (ситуация. — RT) с его «отравлением» снималась специальной командой кинорежиссёров. И там CNN и HBO сейчас собираются выпустить фильм», — сказал Лебедев.

По его словам, теперь становится понятно, что «всё это был один большой подготовленный спектакль». 

Ранее МИД России назвал отписками ответы Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции на запросы по делу Навального.

Также в министерстве заявили, что страны ЕС заводят в тупик усилия по выяснению обстоятельств инцидента с Навальным.

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