Депутат Госдумы Бурматов заявил о необходимости создать комфортные условия для ответственных владельцев животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости создать комфортные условия для ответственных владельцев животных.

«Закон о ветеринарии будет рассмотрен в конце января, в него будет внесена правительственная поправка о регистрации, кроме сельскохозяйственных животных, кошек и собак», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, потерявшихся животных должна находить служба отлова и по имеющемуся идентификатору возвращать владельцам.

Как отметил Бурматов, в настоящее время из-за отсутствия чипов нельзя привлечь к ответственности тех, кто выбрасывает животных на улицу, также нельзя наказать хозяев, чьи собаки нападают на людей.

«Способ идентификации животного также должен выбирать хозяин. Надо создать комфортные условия для ответственных владельцев, а уже потом двигаться в этом направлении дальше», — добавил депутат.

Ранее Бурматов сообщил газете «Известия», что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии».