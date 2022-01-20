Аналитик Ульянов предупредил о рисках переноса всех пластиковых карт на смартфон

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках переноса всех пластиковых карт на смартфон.

«Когда человек переводит все свои карты в гаджет, при его потере или краже злоумышленники получают возможность ими воспользоваться. Код разблокировки устройства они вполне могут подглядеть и через плечо. Не все ставят на гаджеты разблокировку по отпечатку пальцев или по лицу», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, использование такого способа оплаты должно быть разумным.

Кроме того, отметил Ульянов, при отказе от пластиковых карт ослабевает двухфакторная аутентификация платежей.

«Например, человек ввёл реквизиты пластиковой карты, а затем для подтверждения платежа ему нужен код из смс на смартфоне. Так мы разделили два этих фактора. И можем предположить, что злоумышленник не будет обладать одновременно и пластиковой картой, и смартфоном, куда должно прийти смс», — пояснил он.

Как считает эксперт, когда реквизиты виртуальной карты и код из смс находятся в одном смартфоне, это очень повышает риски потерять деньги.

Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал потерю актуальности пластиковых карт через пару лет.