Банкир Спиваков спрогнозировал потерю актуальности пластиковых карт через пару лет

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Использование пластиковых кредитных карт потеряет свою актуальность в России в течение ближайших нескольких лет. Об этом заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
Банкир Спиваков спрогнозировал потерю актуальности пластиковых карт через пару лет
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«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение ещё пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — приводит РИА Новости его слова.

Спиваков считает, что через несколько лет около 15% россиян будут пользоваться пластиковой картой. Их выбор он объяснил не удобством пользования, а восприятием кредитных карт как красивого аксессуара.

Ранее сообщалось, что за ноябрь 2021 года в России выдали около 1,31 млн кредитных карт. Эти цифры на 40% превосходят показатели аналогичного периода 2020 года.

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