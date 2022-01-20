Минтранс сообщил об оказании содействия проверяющим органам по ситуации с Токаревым

Министерство транспорта России заявило, что в полном объёме оказывает содействие проверяющим органам после сообщения МВД о задержании замминистра Владимира Токарева по делу о мошенничестве.

В министерстве заявили, что подтверждают «факт проведения проверки в отношении Токарева».

Отмечается, что министр транспорта Виталий Савельев в курсе ситуации.

«Министр в курсе ситуации и хода проверки. Всё необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объёме», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение.