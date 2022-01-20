Минтранс сообщил об оказании содействия проверяющим органам по ситуации с Токаревым
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- РИА Новости
В министерстве заявили, что подтверждают «факт проведения проверки в отношении Токарева».
Отмечается, что министр транспорта Виталий Савельев в курсе ситуации.
«Министр в курсе ситуации и хода проверки. Всё необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объёме», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и заключён в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение.