Финалисты «Лидеров России» запускают проекты по развитию скорой помощи в регионах

Финалисты четвёртого сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», запускают проекты по развитию скорой помощи в регионах.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Инициативы участников конкурса оценил наставник трека «Здравоохранение», главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава, ректор ПСПбГМУ, академик РАН Сергей Багненко.

Например, он поддержал идею проекта неотложной онкологии, которую выдвинул суперфиналист четвёртого сезона Алексей Осипов — руководитель отдела неотложной хирургии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (Санкт-Петербург).

Финалист трека «Здравоохранение», главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов заявил о подготовке к началу строительства нового корпуса БСМП на 1 тыс. коек.

Суперфинал четвёртого сезона состоится 24—27 марта 2022 года в Москве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» подвёл итоги финалов треков и региональных треков, а также обсудил проведение суперфинала в 2022 году.