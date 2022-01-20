В ЦВО назначили нового начальника инженерных войск

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин представил составу нового начальника инженерных войск — полковника Андрея Гандзюка.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минобороны России.

«Андрей Семёнович Гандзюк окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, затем Военно-инженерную академию и Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Гандзюк служил в Сибири и на Северном Кавказе. Имеет госнаграды и награды Минобороны.

Также стало известно, что в Астраханской области расчёты комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски на полигоне Капустин Яр, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Полевые учения продлятся около месяца.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области военнослужащие спецназа ракетного соединения отразили атаку условного противника.