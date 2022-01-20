Спецназ ракетного соединения провёл учения в Новосибирской области
- AP
Они отработали поиск и ликвидацию неприятеля, который, по замыслам учений, проник на территорию военного городка и заблокировал административные здания, передаёт ОТР.
В операции участвовали более 800 военнослужащих, около 100 единиц вооружения и специальной техники, включая вертолёты армейской авиации и беспилотники.
Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.