Путин присвоил Миллеру звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

29 декабря Путин во время встречи с Миллером поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.