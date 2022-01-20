Путин присвоил Миллеру звание Героя Труда

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру.
Путин присвоил Миллеру звание Героя Труда
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Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

29 декабря Путин во время встречи с Миллером поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.

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