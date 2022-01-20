Генконсул ФРГ рассказал о сотрудничестве томских университетов с партнёрами в Германии

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Генеральный консул ФРГ по Сибири и Дальнему Востоку Бернд Финке во время рабочего визита в Томск рассказал о сотрудничестве местных университетов с партнёрами в Германии.
Генконсул ФРГ рассказал о сотрудничестве томских университетов с партнёрами в Германии
  • Legion-Media

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как отметил Финке, томские вузы в течение многих лет имеют партнёров в ФРГ. Сотрудничество касается как обмена студентами, так и обмена между преподавателями, доцентами.

«Я посещаю Томск пятый раз, каждый раз бываю в местных университетах и всё время задаю вопрос о том, какая требуется поддержка со стороны генерального консульства. Как правило, я получаю ответ, что в государственной поддержке нет необходимости», — заявил генконсул.

Он напомнил, что в России выдаётся около 4 тыс. германских стипендий.

Ранее Финке заявил, что правительство ФРГ закрепило во внутреннем коалиционном договоре намерение об отмене виз для российских школьников и студентов вузов в возрасте до 25 лет.

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