Нина Аверина, адвокат семьи Игоря Талькова, прокомментировала заочный арест Валерия Шляфмана — директора музыканта, находящегося в Израиле.

«Мы положительно оцениваем это решение, это важный шаг в привлечении к ответственности этого человека. Имеются достаточные доказательства его причастности, есть основания для ареста», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, следствие выполняет необходимые действия.

В 1992 году Шляфман выехал на Украину, по месту своего рождения получил соответствующие документы и перебрался в Израиль, где проживает и сейчас.

СК возобновил расследование убийства Талькова в 2018 году.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня гибели певца.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошёл конфликт из-за очерёдности выступления. Во время потасовки Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил в Талькова, который скончался на месте.