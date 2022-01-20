В правительстве Подмосковья обсудили вопросы межнациональных отношений

В Доме правительства Московской области под руководством вице-губернатора Натальи Виртуозовой прошло заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в регионе.

Участники обсудили вопросы укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, культурной интеграции иностранных граждан, приезжающих работать в Подмосковье.

В регионе более 140 национальностей и народностей, работает свыше 1,6 тыс. религиозных организаций 21 конфессии.

«Подмосковье очень разное — и по национальному составу, и по проблемам, волнующим жителей разных муниципалитетов. При этом у нас стабильная ситуация в вопросе межнациональных отношений», — заявила Виртуозова.

Она поблагодарила присутствующих за активную позицию, отношение к региону, вовлечённость в столь непростой вопрос.

«Сегодня для губернатора и всей команды подмосковного правительства большой вызов — рост населения. Недавняя перепись показала, что нас почти 11 млн. Поэтому нам очень важно объединиться, работать сообща, чтобы решать самые разные задачи, прежде всего в образовании, транспорте, ЖКХ», — добавила вице-губернатор.

На заседании также выступили представители регионального ГУ МВД России, Ассамблеи народов России, главы региональных и местных национальных общественных объединений, религиозные деятели.

Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов в беседе с RT рассказал о важнейшей задаче Стратегии государственной национальной политики.