В администрации президента рассказали о важнейшей задаче Стратегии государственной нацполитики

Замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов в беседе с RT рассказал о важнейшей задаче Стратегии государственной национальной политики.

«80% россиян не испытывают негативных чувств к представителям других национальностей. Тем не менее это очень чувствительная тема. Сегодня всем, кто занимается госнацполитикой, необходимо проявлять бдительность в работе. Ключевое значение имеет квалификация сотрудников, которые занимаются госнацполитикой. А также уровень их профессиональной подготовки. Это одна из важнейших задач Стратегии государственной национальной политики», — сказал он.

Магомедов напомнил, что президент России уже давал поручения по этому поводу.

«В каждом муниципалитете должен быть ответственный за межнациональные отношения. Все они должны пройти соответствующее обучение. Кроме того, важно не только обеспечить сферу госнацполитики профессионалами, но и обеспечить развитие компетенций, уменьшив так называемую текучку кадров», — сказал он.

20 декабря заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов провёл очередное заседание президиума Совета по межнациональным отношениям.

Отмечается, что в обсуждении приняли участие заместитель председателя Совфеда Константин Косачёв, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ректор РАНХиГС Владимир Мау, декан факультета госуправления МГУ имени М.В. Ломоносова, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, представители профильных министерств, члены президиума совета.