В Подмосковье направят 450 млн рублей на развитие доступной среды для инвалидов

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе выделено 450 млн рублей на развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году.

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