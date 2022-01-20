В Подмосковье направят 450 млн рублей на развитие доступной среды для инвалидов

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Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе выделено 450 млн рублей на развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году.
В Подмосковье направят 450 млн рублей на развитие доступной среды для инвалидов
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Это позволит улучшить инфраструктуру в школах, детских садах, домах культуры и спортивных центрах, передаёт телеканал «360».

«Нам важно, чтобы все жители Подмосковья чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы продолжаем совершенствование общественной среды», — прокомментировала Ирина Каклюгина.

Программа «Доступная среда» стартовала в регионе в 2011 году.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал о программе поддержки для семей с детьми-инвалидами в Казани.

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