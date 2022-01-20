В России эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен более чем на 22%
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- РИА Новости
«На второй неделе 2022 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране резко повысился по сравнению с предыдущей неделей и.... был... выше еженедельного эпидемического порога на 22,4%», — говорится в сообщении.
По информации института, в 46 городах зарегистрировано 742 подтверждённых случая.
Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора Удмуртии сообщили, что за последнюю неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 16 247 жителей, что на 16,3% больше, чем неделей ранее (13 973).