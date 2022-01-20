В «Яндексе» объяснили заключение мирового соглашения с ФАС и IT-компаниями
- Legion-Media
По его словам, «Яндекс» всегда был открыт к диалогу и партнёрству.
При этом он отметил, что в компании не были согласны с тем, что «Яндекс» виноват в дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче.
«Мне кажется, нам удалось всем объяснить, что то, что мы делаем интеграции в поиск, — это не наша прихоть, не желание налить своим сервисам побольше чего-то нечестным образом, а это, на самом деле, единственный способ конкурировать с глобальным игроком — Google», — цитирует Стыскина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба, «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче «Яндекса» заключили мировое соглашение.
По данным ФАС, в результате взаимодействия сторон были опубликованы политика, условия и технические требования по интеграции партнёров в поисковую систему «Яндекса». При этом требования открыты и едины для всех участников рынка, в том числе для сервисов «Яндекса».