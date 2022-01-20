В «Яндексе» объяснили заключение мирового соглашения с ФАС и IT-компаниями

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Директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин прокомментировал заключение мирового соглашения между «Яндексом», Федеральной антимонопольной службой и несколькими российскими IT-компаниями.
В «Яндексе» объяснили заключение мирового соглашения с ФАС и IT-компаниями
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По его словам, «Яндекс» всегда был открыт к диалогу и партнёрству.

При этом он отметил, что в компании не были согласны с тем, что «Яндекс» виноват в дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче.

«Мне кажется, нам удалось всем объяснить, что то, что мы делаем интеграции в поиск, — это не наша прихоть, не желание налить своим сервисам побольше чего-то нечестным образом, а это, на самом деле, единственный способ конкурировать с глобальным игроком — Google», — цитирует Стыскина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба, «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче «Яндекса» заключили мировое соглашение.

По данным ФАС, в результате взаимодействия сторон были опубликованы политика, условия и технические требования по интеграции партнёров в поисковую систему «Яндекса». При этом требования открыты и едины для всех участников рынка, в том числе для сервисов «Яндекса».

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