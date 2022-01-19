ФАС, «Яндекс» и другие стороны заключили соглашение по делу о поисковой системе

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба, компания «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче «Яндекса» заключили мировое соглашение.
ФАС, «Яндекс» и другие стороны заключили соглашение по делу о поисковой системе
  • Legion-Media

Об этом сообщила ФАС России.

«ФАС, ООО «Яндекс» и заявители договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе и прекращении антимонопольного дела», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в «Яндексе» признали обоснованность предупреждения со стороны ФАС и выполнили предписанные положения.

В результате взаимодействия сторон были опубликованы политика, условия и технические требования по интеграции партнёров в поисковую систему «Яндекса». При этом требования открыты и едины для всех участников рынка, в том числе для сервисов «Яндекса».

Отмечается, что ФАС будет мониторить исполнение мирового соглашения и анализировать корректность работы поисковой системы «Яндекса».

«Также «Яндекс» внесёт 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных ИТ-продуктов в сети интернет», — заявили в ФАС.

В апреле сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить