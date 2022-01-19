ФАС, «Яндекс» и другие стороны заключили соглашение по делу о поисковой системе

Федеральная антимонопольная служба, компания «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче «Яндекса» заключили мировое соглашение.

Об этом сообщила ФАС России.

«ФАС, ООО «Яндекс» и заявители договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе и прекращении антимонопольного дела», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в «Яндексе» признали обоснованность предупреждения со стороны ФАС и выполнили предписанные положения.

В результате взаимодействия сторон были опубликованы политика, условия и технические требования по интеграции партнёров в поисковую систему «Яндекса». При этом требования открыты и едины для всех участников рынка, в том числе для сервисов «Яндекса».

Отмечается, что ФАС будет мониторить исполнение мирового соглашения и анализировать корректность работы поисковой системы «Яндекса».

«Также «Яндекс» внесёт 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных ИТ-продуктов в сети интернет», — заявили в ФАС.

В апреле сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за создание «дискриминационных условий» в поисковой системе.