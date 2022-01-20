В Минпромторге рассказали о планах стран ЕАЭС купить около 170 российских самолётов

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проявляют интерес к российским самолётам и намерены купить около 170 единиц. Об этом заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
В Минпромторге рассказали о планах стран ЕАЭС купить около 170 российских самолётов
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Об этом он рассказал на совещании у премьера России Михаила Мишустина по развитию авиастроения «О вопросах развития гражданского самолётостроения и обновления парка самолётов гражданской авиации РФ».

«Мы видим большую потребность в новых моделях российских самолётов со стороны государств — членов ЕАЭС. По предварительной оценке, в ближайшие два десятилетия наши соседи могут, можно даже сказать готовы, закупить около 170 новых воздушных судов разных классов», — приводит ТАСС слова Бочарова.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что лётная сертификация новейшего российского самолёта МС-21 завершена.

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