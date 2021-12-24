Глава Минпромторга Мантуров заявил о завершении лётной сертификации самолёта МС-21

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Лётная сертификация новейшего российского самолёта МС-21 завершена, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Глава Минпромторга Мантуров заявил о завершении лётной сертификации самолёта МС-21
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы завершили лётную сертификационную программу по самолёту МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа», — приводит РИА Новости слова Мантурова в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в ближайшее время планируется полёт МС-21 с российским композитным крылом.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», готова в следующем году принять четыре новых российских самолёта МС-21 в 2022 году.

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