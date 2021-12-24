Глава Минпромторга Мантуров заявил о завершении лётной сертификации самолёта МС-21
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- РИА Новости
«Мы завершили лётную сертификационную программу по самолёту МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа», — приводит РИА Новости слова Мантурова в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, в ближайшее время планируется полёт МС-21 с российским композитным крылом.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», готова в следующем году принять четыре новых российских самолёта МС-21 в 2022 году.