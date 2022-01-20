Мурашко: в России растёт число повторных случаев коронавируса среди переболевших

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Число повторных случаев инфицирования коронавирусом среди переболевших выросло в России из-за нового штамма «омикрон» в пять-десять раз, ситуация напряжённая. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко: в России растёт число повторных случаев коронавируса среди переболевших
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Среди переболевших в том числе увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным исследованиям сегодня мы видим от пяти до десяти раз», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко добавил, что ситуация остаётся напряжённой, «каждому необходимо позаботиться о своём здоровье».

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что наиболее защищёнными после контакта со штаммом коронавируса «омикрон» можно считать тех, кто вакцинировался от COVID-19 в течение последних трёх месяцев.

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