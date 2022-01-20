Глава Минздрава Мурашко сообщил о перестройке системы здравоохранения из-за омикрон-штамма

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения перестраивается под особенности течения омикрон-штамма.

«Сегодня на территории России распространение штамма «омикрон» идёт. Система перестраивается под особенности течения. Мы подготовились к этому, чтобы изучить формы работы, разработать новые методики», — цитирует Мурашко РИА Новости.

По словам министра, как правило, новый штамм становится доминирующим за три—четыре недели со времени его обнаружения.

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов назвал «омикрон» особо опасным для детей от двух до пяти лет.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».