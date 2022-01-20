СК в Петербурге просит о заочном аресте обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

Следствие в Петербурге ходатайствует о заочном аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова.

Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

«Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на первоначальном этапе следствия Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, «создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова».

«Давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер», — отметили в СК.

В 1992 году Шляфман выехал на Украину, по месту своего рождения получил соответствующие документы и переехал Израиль, где проживает и сейчас.

СК возобновил расследование убийства Талькова в 2018 году.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня убийства.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошёл конфликт из-за очередности выступления. Во время потасовки Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил в Талькова, который скончался на месте.