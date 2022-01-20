В Свердловской области из-за «омикрона» введён запрет на развлекательные мероприятия
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Об этом сообщает URA.RU.
«Должны отсутствовать дискотеки, разного рода «подвижности», связанные с работой ресторанов, должны отсутствовать моменты, когда люди могут танцевать, соприкасаться», — сказал Креков во время брифинга.
По его словам, запрет коснётся и проведения музыкальных концертов.
По словам Крекова, распространение штамма коронавируса «омикрон» может вызвать резкий всплеск заболеваемости в регионе.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».