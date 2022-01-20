В Свердловской области из-за «омикрона» введён запрет на развлекательные мероприятия

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе введён запрет на проведение развлекательных мероприятий в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Об этом сообщает URA.RU.

«Должны отсутствовать дискотеки, разного рода «подвижности», связанные с работой ресторанов, должны отсутствовать моменты, когда люди могут танцевать, соприкасаться», — сказал Креков во время брифинга.

По его словам, запрет коснётся и проведения музыкальных концертов.

По словам Крекова, распространение штамма коронавируса «омикрон» может вызвать резкий всплеск заболеваемости в регионе.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».