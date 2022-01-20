Первые два случая инфицирования «омикроном» подтверждены в Югре

Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» подтверждены в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Получено два сообщения о наличии мутации «омикрон» у двух жителей автономного округа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что один пациент находился во время отпуска у родственников в других регионах России.

«Второй пациент вернулся из отпуска в Египте», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в Курганской области выявили первые три случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»