В Кремле не исключает нового телефонного разговора между Путиным и Байденом

В Кремле не исключают нового телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как он добавил, «президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, три раунда переговоров с Россией по безопасности пока не дали результата.