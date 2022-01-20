В Кремле не исключает нового телефонного разговора между Путиным и Байденом
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«Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как он добавил, «президенты сами принимают решение о своих контактах, и после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, три раунда переговоров с Россией по безопасности пока не дали результата.