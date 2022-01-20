Суд продлил арест пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Заводский районный суд в Кемерове продлил арест пятерым фигурантам уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек.
Суд продлил арест пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
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Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок будут находиться под арестом до 25 апреля, передаёт РИА Новости.

Арест инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина продлён до 26 апреля.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.

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