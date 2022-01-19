Налоговый консультант Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск

Налоговый консультант и основатель Лиги защиты бизнеса Ирина Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск.

«Нужно брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Это связано с тем, что «отпускной» месяц работника состоит из отпускных и зарплаты. И зарплату, в отличие от отпускных, рассчитывают исходя из количества рабочих дней в месяце», — заявила она в беседе с «МИР 24».

Таким образом, отметила Смирнова, наиболее выгодными месяцами для отпуска являются апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, а самыми невыгодными — январь, февраль и май.

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