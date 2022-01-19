Налоговый консультант Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск

Короткая ссылка
Налоговый консультант и основатель Лиги защиты бизнеса Ирина Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск.
Налоговый консультант Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

«Нужно брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Это связано с тем, что «отпускной» месяц работника состоит из отпускных и зарплаты. И зарплату, в отличие от отпускных, рассчитывают исходя из количества рабочих дней в месяце», — заявила она в беседе с «МИР 24».

Таким образом, отметила Смирнова, наиболее выгодными месяцами для отпуска являются апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, а самыми невыгодными — январь, февраль и май.

Ранее психолог Марат Латыпов в беседе с ФАН рассказал, как избежать выгорания на работе в период осенне-зимней депрессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить