HR-специалист Дубинникова рассказала о трендах на рынке труда на фоне пандемии

Директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова рассказала о трендах на рынке труда на фоне пандемии.

«Всё меньше и меньше сотрудников хотят возвращаться в офис. В наступившем году данный тренд будет возрастать и дальше. Сейчас кандидаты выбирают, а не их», — цитирует эксперта kp.ru.

По её словам, гибридная работа — один из трендов.

Как отметила Дубинникова, современному сотруднику становится тесно в рамках одной компании и должности и он легко меняет сферу деятельности.

«Люди сейчас быстро принимают решение об увольнении и так же быстро находят работу сразу в нескольких проектах. Сейчас нет такого, как раньше, что человек для своей трудовой книжки или резюме выдерживает полтора-два года и более на одном месте, чтобы потом хорошо устроиться на другую работу», — сказала она.

Эксперт пояснила, что сейчас важен не стаж, а опыт и наработки.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.