Военнослужащие Балтфлота провели танковые стрельбы под Калининградом

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Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели танковые стрельбы на полигоне в Калининградской области.
Военнослужащие Балтфлота провели танковые стрельбы под Калининградом
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

В манёврах участвовали бойцы танкового подразделения мотострелкового соединения. Стрельбы велись из танков Т-72Б3.

«В мероприятии боевой подготовки задействовано более 200 человек и около 30 единиц вооружения и военной техники», — отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что приоритетной задачей патрулирования Ту-142 в Арктике и Северной Атлантике представители Минобороны России назвали мониторинг действий подлодок условного противника и наблюдение за воздушной обстановкой, передаёт Newinform.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи российских противолодочных самолётов Ту-142 продолжат длительные полёты в Арктику и Атлантику в 2022 году.

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