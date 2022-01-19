Эксперт «Сравни.ру» Крайник прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО

Александр Крайник, директор по развитию страховых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру», прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО.

По данным аналитиков сервиса, за первые три недели 2022 года средняя стоимость такого полиса составляет 5304 рубля против 5247 рублей в 2021-м.

В беседе с «Газетой.Ru» Крайник выразил мнение, что изменения можно объяснить борьбой со страховым мошенничеством.

«Пока мы не видим тенденции стремительного роста цен страховщиков для компенсации потери на ряде сегментов. Надеемся, переходный период в скором времени закончится, иначе получится, что возможность купить ОСАГО не увеличилась, запас цены есть, но ей никто не пользуется, при этом страдают автолюбители, для которых покупка полиса остаётся непростым процессом вне зависимости от его цены», — заявил эксперт.

В России 9 января вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также о коэффициентах на ОСАГО.

Тариф назначают страховые компании персонально для каждого водителя, на него влияют такие факторы, как давность страхования в одной компании, марка автомобиля, аварийность и количество штрафов за нарушения ПДД.