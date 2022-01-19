Эксперт «Сравни.ру» Крайник прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО

Короткая ссылка
Александр Крайник, директор по развитию страховых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру», прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО.
Эксперт «Сравни.ру» Крайник прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

По данным аналитиков сервиса, за первые три недели 2022 года средняя стоимость такого полиса составляет 5304 рубля против 5247 рублей в 2021-м.

В беседе с «Газетой.Ru» Крайник выразил мнение, что изменения можно объяснить борьбой со страховым мошенничеством.

«Пока мы не видим тенденции стремительного роста цен страховщиков для компенсации потери на ряде сегментов. Надеемся, переходный период в скором времени закончится, иначе получится, что возможность купить ОСАГО не увеличилась, запас цены есть, но ей никто не пользуется, при этом страдают автолюбители, для которых покупка полиса остаётся непростым процессом вне зависимости от его цены», — заявил эксперт.

В России 9 января вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также о коэффициентах на ОСАГО.

Тариф назначают страховые компании персонально для каждого водителя, на него влияют такие факторы, как давность страхования в одной компании, марка автомобиля, аварийность и количество штрафов за нарушения ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить