Большинство пассажиров метро Москвы используют альтернативные способы оплаты проезда

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что большинство пассажиров столичного метрополитена используют альтернативные способы оплаты проезда.
Большинство пассажиров метро Москвы используют альтернативные способы оплаты проезда
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«По этому показателю Москва — мировой лидер. За эти годы у нас появилась карта «Тройка», а на турникетах стали принимать банковские карты, можно платить гаджетами. В 2021 году доля пассажиров, использующих альтернативные способы оплаты проезда, выросла до 70%», — отметил Ликсутов.

Таким образом, добавил заммэра, 30% пассажиров приобретают билеты в кассах, «и это не предел».

Ранее сообщалось, что система Face Pay начнёт работать на МЦК летом 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить