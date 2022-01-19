Большинство пассажиров метро Москвы используют альтернативные способы оплаты проезда
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«По этому показателю Москва — мировой лидер. За эти годы у нас появилась карта «Тройка», а на турникетах стали принимать банковские карты, можно платить гаджетами. В 2021 году доля пассажиров, использующих альтернативные способы оплаты проезда, выросла до 70%», — отметил Ликсутов.
Таким образом, добавил заммэра, 30% пассажиров приобретают билеты в кассах, «и это не предел».
Ранее сообщалось, что система Face Pay начнёт работать на МЦК летом 2022 года.