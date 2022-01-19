Большинство пассажиров метро Москвы используют альтернативные способы оплаты проезда

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что большинство пассажиров столичного метрополитена используют альтернативные способы оплаты проезда.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«По этому показателю Москва — мировой лидер. За эти годы у нас появилась карта «Тройка», а на турникетах стали принимать банковские карты, можно платить гаджетами. В 2021 году доля пассажиров, использующих альтернативные способы оплаты проезда, выросла до 70%», — отметил Ликсутов.

Таким образом, добавил заммэра, 30% пассажиров приобретают билеты в кассах, «и это не предел».

Ранее сообщалось, что система Face Pay начнёт работать на МЦК летом 2022 года.