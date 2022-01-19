В Краснодарском крае рассказали о мерах поддержки детей-сирот в 2022 году
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Реализацию региональной программы «Дети Кубани» обсудили на совещании вице-губернатора Анны Миньковой с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам.
«Мы увеличиваем финансирование программы, потому что цены серьёзно выросли. Подготовили ряд предложений на имя губернатора по изменению параметров реализации этой программы. Появится срок — 1 декабря, к которому мероприятия должны быть завершены», — заявила Минькова.
В 2021 году жильё получили более 1,5 тыс. человек.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с URA.RU предложила увеличить до 10 тыс. рублей минимальное пособие на детей до 16 лет.