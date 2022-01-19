Депутат Госдумы Колунов прокомментировал динамику ставок по ипотеке

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Депутат, член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов прокомментировал динамику ставок по ипотеке.
Депутат Госдумы Колунов прокомментировал динамику ставок по ипотеке
  • РИА Новости

«Видно, насколько в прошлом году выросли цены. Металл подорожал в 2,5 раза, утеплитель и дерево — в два раза», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, после повышения ключевой ставки ЦБ начала расти и ипотека, но вопрос ещё и в том, что выросла стоимость самого жилья.

«Себестоимость строительства увеличилась на 30—40%. Нагрузка на покупателя недвижимости стала двойной», — добавил Колунов.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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