Депутат Госдумы Колунов прокомментировал динамику ставок по ипотеке

Депутат, член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов прокомментировал динамику ставок по ипотеке.

«Видно, насколько в прошлом году выросли цены. Металл подорожал в 2,5 раза, утеплитель и дерево — в два раза», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, после повышения ключевой ставки ЦБ начала расти и ипотека, но вопрос ещё и в том, что выросла стоимость самого жилья.

«Себестоимость строительства увеличилась на 30—40%. Нагрузка на покупателя недвижимости стала двойной», — добавил Колунов.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.