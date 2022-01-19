Удмуртия приняла более 51 тысячи туристов в новогодние праздники

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Удмуртия приняла свыше 51 тыс. туристов с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
Удмуртия приняла более 51 тысячи туристов в новогодние праздники
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«В прошлом году за аналогичный период новогодних и рождественских праздников турпоток составил более 47 тыс. человек, в 2019 и 2020 годах ― 42 тыс. По большей части это соседние регионы, Москва, Московская область», — заявил министр экономики республики Михаил Тумин.

Среди популярных объектов посещения — курорт «Нечкино», усадьба Тол Бабая, туристический комплекс «Тылыс».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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