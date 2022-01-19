Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до 31 марта

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что режим повышенной готовности в городе продлён до конца марта. Таким образом, в регионе продолжают действовать введённые ранее ограничительные меры, новые пока не планируются.
Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до 31 марта
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Предлагаю продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2022 года. Департаменту здравоохранения (поручено. — RT) обеспечить бесперебойную работу медучреждений, служб скорой помощи, горячих телефонных линий в стыковке со службой 122 по диспетчеризации. Департаменту цифрового развития — обеспечить бесперебойную работу кол-центра, а Департаменту общественной безопасности — усилить контроль за соблюдением масочного режима при посещении мест массового пребывания граждан, в том числе в общественном транспорте», — поручил Развожаев.

Он также сообщил, что считает нецелесообразным введение каких-либо дополнительных мероприятий и ограничений.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев анонсировал ужесточение карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, вызванным распространением штамма «омикрон».

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