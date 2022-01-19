Москва возглавила рейтинг лучших российских городов для успешной карьеры
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Об этом пишут «Известия».
Второе место занимает Санкт-Петербург — за него проголосовали 56% респондентов. Екатеринбург и Казань указали 32% и 24% респондентов соответственно.
Карьерные возможности Сочи и Краснодара оценили 18% и 17% участников исследования соответственно. Ещё 14% опрошенных отметили перспективы Новосибирска.
В десятку рейтинга также вошли Калининград, Владивосток и Тюмень — их выбрали 12%, 11% и 10% респондентов соответственно.
Ранее НСН сообщала, что Москва улучшила свои показатели в зарубежных рейтингах в сфере финансов.