Москва возглавила рейтинг лучших российских городов для успешной карьеры

Согласно результатам исследования сервиса «Работа.pу», большинство россиян — 76% опрошенных — считают Москву лучшим городом для успешной карьеры.

Об этом пишут «Известия».

Второе место занимает Санкт-Петербург — за него проголосовали 56% респондентов. Екатеринбург и Казань указали 32% и 24% респондентов соответственно.

Карьерные возможности Сочи и Краснодара оценили 18% и 17% участников исследования соответственно. Ещё 14% опрошенных отметили перспективы Новосибирска.

В десятку рейтинга также вошли Калининград, Владивосток и Тюмень — их выбрали 12%, 11% и 10% респондентов соответственно.

Ранее НСН сообщала, что Москва улучшила свои показатели в зарубежных рейтингах в сфере финансов.