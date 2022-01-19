В Петербурге спрогнозировали замену дельта-штамма «омикроном» за месяц

Новый штамм коронавируса «омикрон» может заменить штамм «дельта» в Санкт-Петербурге в течение месяца или быстрее, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

Он отметил, что в городе наблюдается двукратный рост заболеваемости новым штаммом.

«Совершенно очевидно, что в течение месяца, даже быстрее, будет замещение штаммом «омикрон» штамма «дельта». Это несёт за собой определённые вызовы, связанные, прежде всего, с количеством заболевших», — цитирует Шляхто РИА Новости.

Собеседник издания спрогнозировал перегрузку системы здравоохранения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, как сообщало kp.ru, анонсировал ужесточение карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, вызванным распространением штамма «омикрон».