В Архангельской области выявили девять пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

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В Архангельской области у девяти ранее заболевших жителей выявили омикрон-штамм коронавируса.
В Архангельской области выявили девять пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

    «Все пациенты находятся на амбулаторном этапе лечения. Один пациент — это ребёнок в возрасте до двух лет — потребовал госпитализации, но уже сегодня маленький пациент находится дома», — сказала представитель регионального управления Роспотребнадзора.

    Согласно данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в мире за неделю с 10 по 16 января на 20% по сравнению с предыдущим периодом. 

    Кроме того, в организации сообщили, что за прошедшие семь дней в мире от коронавируса умерли более 45 тыс. человек.

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