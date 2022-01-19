В Архангельской области выявили девять пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

В Архангельской области у девяти ранее заболевших жителей выявили омикрон-штамм коронавируса.

«Все пациенты находятся на амбулаторном этапе лечения. Один пациент — это ребёнок в возрасте до двух лет — потребовал госпитализации, но уже сегодня маленький пациент находится дома», — сказала представитель регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в мире за неделю с 10 по 16 января на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, в организации сообщили, что за прошедшие семь дней в мире от коронавируса умерли более 45 тыс. человек.