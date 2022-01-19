По факту ДТП с четырьмя погибшими в Самарской области проводят проверку
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
По версии следствия, ДТП случилось примерно в 18:30 в пятницу, 14 января. Сообщается, что мужчина за рулём Lada Priora выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes с полуприцепом.
В результате водитель Lada погиб. Также скончались трое его пассажиров, в том числе семилетний ребёнок. Одна пассажирка — восьмилетняя девочка — была госпитализирована.
Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что факту ДТП возбуждено уголовное дело.