Аналитики рассказали о резком росте спроса на спортивные товары в начале января

В пресс-службе Lamoda сообщили, что в первые девять дней 2022 года в России резко выросла популярность спортивных товаров.

Как сообщает «Газета.Ru», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне на 67% чаще стали интересоваться горнолыжной экипировкой и на 65% — товарами для занятий плаванием.

Кроме того, увеличился интерес к товарам для занятий баскетболом (+42%), футболом (+37%), единоборствами (+28%) и теннисом (+21%).

По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.