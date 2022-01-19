Аналитики рассказали о резком росте спроса на спортивные товары в начале января

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В пресс-службе Lamoda сообщили, что в первые девять дней 2022 года в России резко выросла популярность спортивных товаров.
Аналитики рассказали о резком росте спроса на спортивные товары в начале января
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Как сообщает «Газета.Ru», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года россияне на 67% чаще стали интересоваться горнолыжной экипировкой и на 65% — товарами для занятий плаванием.

Кроме того, увеличился интерес к товарам для занятий баскетболом (+42%), футболом (+37%), единоборствами (+28%) и теннисом (+21%).

По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.

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