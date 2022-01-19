Опрос показал, интересует ли работодателей информация о хобби соискателей
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Двое из трёх работодателей считают, что в резюме следует рассказывать о своих увлечениях. При этом 34% высказываются в поддержку того, чтобы в документе говорилось обо всех хобби.
По мнению ещё 34% экспертов, упоминать следует лишь о тех занятиях, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы. 21% респондентов считает графу о любимых увлечениях в резюме лишней.
Отказывать в трудоустройстве кандидатам с неподходящими хобби приходилось 6% рекрутёров.
Уточняется, что неподобающими увлечениями HR-специалисты чаще всего считают геймерство и экстремальные виды спорта.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.