Юрист Оганова прокомментировала обнародованный перечень малоизвестных льгот

Юрист, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова прокомментировала обнародованный Госдумой перечень малоизвестных социальных льгот, положенных россиянам.

Эти льготы в основном касаются семей с детьми, сказала Оганова в беседе с Общественной службой новостей.

Например, при продаже жилья для покупки нового им не нужно платить НДФЛ.

Пожилые граждане, в свою очередь, могут быть освобождены в том числе от уплаты налога на имущество.

«Для того чтобы получить эту льготу, нужно отнести себя к той или иной льготной категории, иметь подтверждающие документы. Касательно освобождения от уплаты налогов эффективнее всего написать запрос в налоговую, письменные разъяснения помогут подкрепить свои действия. Обращаю внимание, что просто не платить налог на имущество и НДФЛ не рекомендую, лучше сначала уведомить налоговую или получить разъяснения», — уточнила Оганова.

Ранее в Госдуме рассказали о льготах, про которые россияне могли не знать.

Также, как передавала НСН, согласно данным заместителя мэра Москвы, главы комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова, около 4 млн москвичей получают материальную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг.