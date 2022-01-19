Юрист Оганова прокомментировала обнародованный перечень малоизвестных льгот

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Юрист, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова прокомментировала обнародованный Госдумой перечень малоизвестных социальных льгот, положенных россиянам.
Юрист Оганова прокомментировала обнародованный перечень малоизвестных льгот
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Эти льготы в основном касаются семей с детьми, сказала Оганова в беседе с Общественной службой новостей.

Например, при продаже жилья для покупки нового им не нужно платить НДФЛ.

Пожилые граждане, в свою очередь, могут быть освобождены в том числе от уплаты налога на имущество.

«Для того чтобы получить эту льготу, нужно отнести себя к той или иной льготной категории, иметь подтверждающие документы. Касательно освобождения от уплаты налогов эффективнее всего написать запрос в налоговую, письменные разъяснения помогут подкрепить свои действия. Обращаю внимание, что просто не платить налог на имущество и НДФЛ не рекомендую, лучше сначала уведомить налоговую или получить разъяснения», — уточнила Оганова.

Ранее в Госдуме рассказали о льготах, про которые россияне могли не знать.

Также, как передавала НСН, согласно данным заместителя мэра Москвы, главы комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова, около 4 млн москвичей получают материальную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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