Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать

Короткая ссылка
Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать.
Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать
  • © Пресс-служба Государственной думы РФ
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте».

Граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

При этом новое жильё нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.

Также пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом и гараж одновременно.

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что социальные расходы бюджета Москвы составят около 2 трлн рублей в 2022 году.

Финансирование получат в том числе система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.

Так, московские власти выделят 604,8 млрд рублей на финансирование программы «Социальная поддержка жителей Москвы». 

На госпрограмму «Столичное здравоохранение» направят 832,4 млрд рублей, на «Столичное образование» — 466,5 млрд, на финансирование «Спорта Москвы» — около 70 млрд, на «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» — свыше 100 млрд рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить