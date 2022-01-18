Госдума рассказала о льготах, про которые россияне могли не знать.

Об этом говорится на странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте».

Граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

При этом новое жильё нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.

Также пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например, квартиру, дом и гараж одновременно.

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что социальные расходы бюджета Москвы составят около 2 трлн рублей в 2022 году.

Финансирование получат в том числе система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.

Так, московские власти выделят 604,8 млрд рублей на финансирование программы «Социальная поддержка жителей Москвы».

На госпрограмму «Столичное здравоохранение» направят 832,4 млрд рублей, на «Столичное образование» — 466,5 млрд, на финансирование «Спорта Москвы» — около 70 млрд, на «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» — свыше 100 млрд рублей.