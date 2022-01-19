Фитнес-эксперт Полякова рассказала о пользе скандинавской ходьбы для восстановления лёгких

Член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова рассказала, как скандинавская ходьба может помочь восстановлению лёгких у пациентов, перенёсших коронавирус.

Характерное для этого вида физической активности движение конечностей, когда правая рука поднимается одновременно с левой ногой и наоборот, увеличивает подвижность грудной клетки, объяснила она в беседе с радио Sputnik.

«Особенности движения грудной клетки при скандинавской ходьбе способствуют (правильному. — RT) движению лёгких, как следствие — восстанавливается объём лёгких и улучшается газообмен. Это очень важно с точки зрения реабилитации после коронавирусной инфекции. При этом большой плюс скандинавской ходьбы в том, что она подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки», — сказала Полякова.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».